Российские ученые провели пересадку напечатанной на 3D-принтере печени

Ученые Института регенеративной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова пересадили лабораторной мыши фрагмент печени, напечатанный на 3D-принтере. Об этом Научно-технологический парк биомедицины университета сообщил изданию «Известия».

Конструкт печени, разработанный учеными, состоит из двух компонентов — гидрогелевой системы и органоидов. Исследователи использовали гидрогель на основе внеклеточного матрикса печени, сохраняющий состав и структуру белков «изначального» органа, для создания биочернил — материала, используемого для производства искусственных живых тканей.

Второй компонент, органоиды, представляет собой структурные единицы формируемой печени, которые способны расти. В их основе три типа клеток — гепатоциты (клетки основной ткани печени), а также мезенхимные стромальные (стволовые) клетки, способные превращаться в клетки различных органов и тканей) и эндотелиальные клетки, которые необходимы для обеспечения функционирования гепатоцитов.

Отмечается, что лабораторной мыши был проведен щадящий вариант вмешательства — животному была пересажена только часть печени. Сейчас исследователи планируют проанализировать результаты эксперимента. Необходимо оценить качество фиксации органоида, его приживаемость, самочувствие животного после операции и множество других параметров.

Ранее биологи пересадили клетки печени мышей в их глаза.