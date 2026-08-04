Жительницы Крыма рассказали подробности о стрельбе с участием военнослужащего

РЕН ТВ: в Крыму людей просили оставаться дома во время поисков военнослужащего

Жительница Крыма рассказала детали о стрельбе в селе Хмельницкое, где военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. Ее слова цитирует РЕН ТВ.

По словам женщины, рано утром она и ее соседи услышали звуки стрельбы. Спустя некоторое время к ним домой пришли военные и попросили закрыть двери и не выходить из жилья.

Позже подозреваемого задержали и только после этого разрешили покидать территорию дома.

Как рассказала другая местная жительница, военнослужащий стрелял по окнам, затем напал на мужчину на глазах у его жены. Одному пострадавшему уже сделали операцию.

«Вроде бы все нормально», – описывает женщина состояние соседа.

Об инциденте стало известно утром. Предварительно, военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам, в результате два человека получили травмы, одного из них не спасли.

После этого мужчина расправился с тремя местными жителями в возрасте от 59 до 71 года, еще трое ранены. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК.