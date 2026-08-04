Онкобольных из поселка на Урале отправили на лечение за 60 километров от дома

Е1: онкобольных из поселка Арти отправили на химиотерапию за 60 км от дома

Онкобольных из поселка Арти в Свердловской области отправили на химиотерапию в Красноуфимск за 60 километров от дома. Об этом пишет местный портал Е1.ru.

Местные жители рассказали, что тем пациентам, у кого нет своих авто, приходится вставать ежедневно в пять утра, чтобы успеть на автобус и попасть на процедуры.

Родственники больных возмущены такой ситуации.

«Представьте состояние больного, который едет час до вокзала, садится на рейсовый автобус в 06:20 утра, добирается до больницы, сидит в очереди. Ему ставят капельницы с тяжелым лекарством, после которого кружится голова, тошнит, а потом пациента отправляют домой», — сказала одна из жительниц региона.

В больнице Красноуфимска, в свою очередь, рассказали, что на базе их учреждения функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), который полностью оснащен всем необходимым современным оборудованием для диагностики и лечения. Также там заверили, что медиков в учреждении на данный момент достаточно.

Ранее в Дагестане жители несли больных на носилках десятки километров из-за бездорожья.