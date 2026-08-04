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Общество

В Киргизии запретили кремацию тел

Президент Жапаров утвердил закон о запрете кремации тел в Киргизии
РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о запрете в стране кремации тел умерших людей. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Изменения внесены в закон «О погребении и похоронном деле».

Отмечается, что целью закона является улучшение правового регулирования в сфере похоронного дела, а также разграничение ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий, связанных с обращением с биологическими объектами.

Законом запрещается предавать тела огню, использовать крематории для сжигания тел умерших людей, абортированных или мертворожденных детей. При этом разрешается ликвидация органов и тканей человека, которые остаются в результате медицинского вмешательства.

Также закон исключает нормы, позволяющие захоронение и подзахоронение урны с прахом умершего, говорится в заявлении.

Закон был принят 25 июня 2026 года. Он вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования, то есть 14 августа.

Ранее в Эфиопии нашли возможные следы древнейшей кремации людей.

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