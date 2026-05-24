В Эфиопии нашли возможные следы древнейшей кремации людей

PNAS: В Эфиопии нашли возможные следы кремации, проведенной 100 тысяч лет назад

Ученые обнаружили в Эфиопии свидетельства одной из древнейших возможных кремаций в истории человечества. Исследование международной группы археологов опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Во время раскопок в районе Афарского рифта исследователи нашли обожженные человеческие кости возрастом около 100 тысяч лет. По мнению ученых, останки могли подвергаться преднамеренному воздействию огня, что делает находку потенциально одним из самых ранних примеров кремации.

Афарский рифт представляет собой часть Восточно-Африканской рифтовой системы, зону активного рифтогенеза, где земная кора подвергается растяжению и разломам. Регион имеет ключевое значение для археологии, поскольку считается одним из важнейших для исследования происхождения и эволюции гоминидов (человека и больших человекообразных обезьян).

Помимо следов термической обработки, на костях обнаружили укусы хищников и признаки быстрого захоронения. Это может указывать на сложные погребальные практики древних людей и особенности взаимодействия с окружающей средой.

На стоянке также нашли останки грызунов, обезьян и других животных, а также каменные орудия и изделия из обсидиана — вулканического стекла, которое использовали для изготовления инструментов.

По данным исследователей, древние люди периодически покидали эту территорию и возвращались обратно в зависимости от разливов реки Аваш. Вероятно, место использовалось как временный лагерь во время сезонных перемещений.

Авторы работы считают, что находка помогает лучше понять образ жизни древних людей, их отношения с природой и возможное зарождение ранних погребальных традиций.

