Казахстан хочет ввести платные визы для иностранцев

МВД Казахстана хочет ввести платное электронное разрешение на въезд для иностранцев и лиц без гражданства в 2026 году. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном ведомством и размещенном на государственном портале «Открытые НПА».

«Дифференциация платы за оформление электронного разрешения позволит аккумулировать сервисные средства для бесперебойного технического обслуживания, модернизации цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных», — поясняется в сообщении.

Систему планируется внедрять поэтапно с августа по декабрь 2026 года. На каких граждан будет распространяться данная опция и сколько будет стоить услуга — неизвестно. В документе говорится, что это даст возможность планомерно адаптировать логистические мощности и пограничную инфраструктуру ко всем типам пунктов пропуска.

Сейчас в Казахстан могут без визы въехать граждане 50 стран, в том числе граждане стран СНГ, а на краткосрочные поездки — граждане стран Евросоюза.

Ранее Токаев предложил запустить транспортный цифровой коридор между Казахстаном и РФ.