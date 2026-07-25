Токаев предложил запустить транспортный цифровой коридор между Казахстаном и РФ

Токаев предложил укрепить связи РФ и Казахстана через транспортный цифровой коридор

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровой транспортный коридор Казахстан--Россия на наиболее загруженном направлении между двумя странами. Об этом он заявил в ходе выступления на Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, передает РИА Новости.

«Предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор Казахстан--Россия», — сказал он.

Токаев выразил уверенность, что цифровая интеграция транспортно-логистических систем Казахстана и России, а также широкое применение новых технологий позволят странам нарастить объем взаимной торговли, увеличить транзитные потоки и комплексно укрепить экономические связи.

Казахстанский лидер напомнил, что первый пробег беспилотных грузовых автотранспортных средств между РФ и Казахстаном, прошедший в мае в рамках государственного визита российского лидера Владимира Путина, стал знаковым событием для обеих стран.

XXII Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана проходит в Омске, в нем принимают участие лидеры обеих стран.

Ранее на форуме Путин анонсировал запуск прямого авиарейса между Оренбургом и Алма-Атой.