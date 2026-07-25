Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Токаев предложил запустить транспортный цифровой коридор между Казахстаном и РФ

Токаев предложил укрепить связи РФ и Казахстана через транспортный цифровой коридор
Александр Щербак/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровой транспортный коридор Казахстан--Россия на наиболее загруженном направлении между двумя странами. Об этом он заявил в ходе выступления на Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, передает РИА Новости.

«Предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор Казахстан--Россия», — сказал он.

Токаев выразил уверенность, что цифровая интеграция транспортно-логистических систем Казахстана и России, а также широкое применение новых технологий позволят странам нарастить объем взаимной торговли, увеличить транзитные потоки и комплексно укрепить экономические связи.

Казахстанский лидер напомнил, что первый пробег беспилотных грузовых автотранспортных средств между РФ и Казахстаном, прошедший в мае в рамках государственного визита российского лидера Владимира Путина, стал знаковым событием для обеих стран.

XXII Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана проходит в Омске, в нем принимают участие лидеры обеих стран.

Ранее на форуме Путин анонсировал запуск прямого авиарейса между Оренбургом и Алма-Атой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!