На фото с Марса нашли «загадочного ходящего человека»

Снимок поверхности Марса, сделанный марсоходом Spirit еще в 2007 году, вновь стал вирусным в интернете после того, как пользователи разглядели на нем загадочную фигуру, напоминающую человека, пишет Daily Mail.

На панорамной фотографии среди каменистого ландшафта виден объект, который издалека похож на силуэт человека, идущего с вытянутыми руками и поднятой ногой. Некоторые пользователи предположили, что это может быть статуя или следы древней марсианской цивилизации.

Однако большинство специалистов объясняют необычную находку эффектом парейдолии — психологическим явлением, при котором человеческий мозг распознает знакомые образы в случайных формах, таких как облака, камни или тени.

Планетарное общество ранее отмечало, что подобные иллюзии нередко возникают при изучении снимков Марса, а сама «фигура» представляет собой обычное скальное образование, удачно освещенное солнцем.

Несмотря на это, фотография снова вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Одни пользователи уверены, что на снимке действительно запечатлен человек или древняя статуя, другие считают, что это всего лишь необычная форма камня.

NASA, в свою очередь, неоднократно заявляло, что не располагает доказательствами существования нынешней или прошлой разумной жизни на Марсе. Агентство подчеркивает, что подобные изображения не являются свидетельством присутствия инопланетной цивилизации.

Ранее загадочный объект на Марсе привлек внимание соцсетей.