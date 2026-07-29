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Общество

Загадочный объект на Марсе привлек внимание соцсетей

Daily Mail: фото объекта на Марсе привлекло внимание соцсетей и уфологов
NASA

Снимок, сделанный марсоходом Curiosity, вновь вызвал споры о загадочных объектах на поверхности Марса. Исследователь НЛО Скотт Уоринг заявил, что обнаружил на фотографии NASA нечто, напоминающее неразорвавшуюся ракету, пишет Daily Mail.

По версии Уоринга, объект длиной около 2,5 метра может быть остатком оружия неизвестной цивилизации. Более того, он предположил, что находка свидетельствует о древней войне, которая могла уничтожить некогда существовавшую на Марсе цивилизацию.

Уфолог считает, что сохранившийся объект представлял бы огромный интерес для земных государств, поскольку потенциально мог содержать неизвестные оружейные технологии. Никаких доказательств этой версии он, однако, не представил.

Некоторые пользователи соцсетей увидели на снимке не ракету, а остатки небольшого летательного аппарата. По их мнению, вытянутый объект будто состоит из нескольких секций, а его предполагаемые крылья могли разрушиться при падении.

NASA подобных выводов не делает. Агентство не идентифицировало находку как искусственный объект, а научных подтверждений существования древней марсианской цивилизации или произошедшей на планете войны нет.

Ранее неподалеку от Земли впервые найдена потенциально обитаемая планета.

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