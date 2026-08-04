Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Оставшаяся без дома семья в Дагестане обратилась к певице Жасмин и ее супругу

Семья из Дагестана с помощью певицы Жасмин отстроила новый дом после наводнения
jasmin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Семья жительницы Дагестана Мадины осталась без дома после обрушившегося этой весной на регион наводнения. Снова обрести кров пострадавшим помогли певица Жасмин и ее супруг Илан Шор. В беседе с RT женщина, воспитывающая в одиночку двоих детей, призналась, что не справилась бы сама и поблагодарила звездную чету за помощь.

«Думаешь, как бы не сойти с ума от этого всего... Никому не пожелаю вот такого, чтобы такое горе произошло у кого-то», — призналась Мадина.

Она рассказала, что недавно перенесла операцию на позвоночнике, при этом продолжает одна воспитывать дочь Зарему (14 лет) и сына Наримана (13 лет).

Жасмин с мужем направили семье финансовую помощь, благодаря которой Мадина смогла начать строительство нового дома. Сейчас уже готовы фундамент, стены и крыша, проводится внутренняя отделка. Работу по организации помощи пострадавшим на месте проводит команда RT.

Мама двоих детей обратилась к Жасмин со словами благодарности, подчеркнув, что из-за состояния здоровья не смогла бы преодолеть все трудности в одиночку.

«Для меня это человек с большой буквы. Человек с большим сердцем», — подчеркнула женщина.

Напомним, Жасмин и Шор с момента наводнения помогают пострадавшим жителям Дагестана. Так, недавно сообщалось, что они выделили средства на строительство домов семьям, которые потеряли кров во время стихии. Всего на помощь жителям пара направит полмиллиарда рублей. В частности, в июне на восстановление разрушенного жилья и объектов инфраструктуры звездная чета направила 250 млн рублей. Сообщая об этом, певица подчеркнула, что её семья не могла остаться в стороне. По словам артистки, в первую очередь поддержка оказывается тем, кому особенно тяжело: семьям с детьми, пожилым, малообеспеченным семьям.

Ранее сообщалось, что RT и Жасмин помогли семье в Дагестане, лишившейся дома из-за наводнения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!