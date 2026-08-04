Оставшаяся без дома семья в Дагестане обратилась к певице Жасмин и ее супругу

Семья жительницы Дагестана Мадины осталась без дома после обрушившегося этой весной на регион наводнения. Снова обрести кров пострадавшим помогли певица Жасмин и ее супруг Илан Шор. В беседе с RT женщина, воспитывающая в одиночку двоих детей, призналась, что не справилась бы сама и поблагодарила звездную чету за помощь.

«Думаешь, как бы не сойти с ума от этого всего... Никому не пожелаю вот такого, чтобы такое горе произошло у кого-то», — призналась Мадина.

Она рассказала, что недавно перенесла операцию на позвоночнике, при этом продолжает одна воспитывать дочь Зарему (14 лет) и сына Наримана (13 лет).

Жасмин с мужем направили семье финансовую помощь, благодаря которой Мадина смогла начать строительство нового дома. Сейчас уже готовы фундамент, стены и крыша, проводится внутренняя отделка. Работу по организации помощи пострадавшим на месте проводит команда RT.

Мама двоих детей обратилась к Жасмин со словами благодарности, подчеркнув, что из-за состояния здоровья не смогла бы преодолеть все трудности в одиночку.

«Для меня это человек с большой буквы. Человек с большим сердцем», — подчеркнула женщина.

Напомним, Жасмин и Шор с момента наводнения помогают пострадавшим жителям Дагестана. Так, недавно сообщалось, что они выделили средства на строительство домов семьям, которые потеряли кров во время стихии. Всего на помощь жителям пара направит полмиллиарда рублей. В частности, в июне на восстановление разрушенного жилья и объектов инфраструктуры звездная чета направила 250 млн рублей. Сообщая об этом, певица подчеркнула, что её семья не могла остаться в стороне. По словам артистки, в первую очередь поддержка оказывается тем, кому особенно тяжело: семьям с детьми, пожилым, малообеспеченным семьям.

Ранее сообщалось, что RT и Жасмин помогли семье в Дагестане, лишившейся дома из-за наводнения.