В селе Волгоградской области ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза

В селе Луговая Пролейка в Волгоградской области ввели карантин по бруцеллезу

В населенном пункте Луговая Пролейка Быковского района в Волгоградской области ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза. Об этом сообщает V1.RU.

В ответственном за принятое решение ведомстве отметили, что карантин связан с такими же ограничениями в другом поселении. В областном комитете ветеринарии рассказали, что именно из Луговой Пролейки скот вывозится в Каменское сельское поселение. Очагом болезни в селе был признан дом № 21 по улице Акатова, зону в районах 3 км от него назвали неблагополучной.

Бруцеллез был подтвержден в Каменском сельском поселении Городищенского района. Заражение обнаружили у пяти коз. Стало известно, что владелец хозяйства, несмотря на запреты, передал их неизвестным лицам. Работника фермы госпитализировали, полиция разыскивала владельцев животных.

В июне власти Самарской области объявили карантин из-за вспышки инфекции. Бруцеллез, также известный как средиземноморская лихорадка, выявили в личном подсобном хозяйстве населенного пункта Новокуровка Хворостянского района — очаг инфекции был найден у крупного рогатого скота.

Ранее россиян предупредили о риске заражения бруцеллезом через домашнюю молочку.