Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В селе Волгоградской области ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза

В селе Луговая Пролейка в Волгоградской области ввели карантин по бруцеллезу
Денис Абрамов/РИА Новости

В населенном пункте Луговая Пролейка Быковского района в Волгоградской области ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза. Об этом сообщает V1.RU.

В ответственном за принятое решение ведомстве отметили, что карантин связан с такими же ограничениями в другом поселении. В областном комитете ветеринарии рассказали, что именно из Луговой Пролейки скот вывозится в Каменское сельское поселение. Очагом болезни в селе был признан дом № 21 по улице Акатова, зону в районах 3 км от него назвали неблагополучной.

Бруцеллез был подтвержден в Каменском сельском поселении Городищенского района. Заражение обнаружили у пяти коз. Стало известно, что владелец хозяйства, несмотря на запреты, передал их неизвестным лицам. Работника фермы госпитализировали, полиция разыскивала владельцев животных.

В июне власти Самарской области объявили карантин из-за вспышки инфекции. Бруцеллез, также известный как средиземноморская лихорадка, выявили в личном подсобном хозяйстве населенного пункта Новокуровка Хворостянского района — очаг инфекции был найден у крупного рогатого скота.

Ранее россиян предупредили о риске заражения бруцеллезом через домашнюю молочку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!