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Общество

В Самарской области объявили карантин из-за болезни Банга

В Самарской области объявили карантин из-за вспышки бруцеллеза
Денис Абрамов/РИА Новости

Власти Самарской области объявили карантин из-за вспышки инфекции. Об этом сообщает 63.ru.

Бруцеллез, также известный как средиземноморская лихорадка, был выявлен в личном подсобном хозяйстве села Новокуровка Хворостянского района — очаг инфекции обнаружен у крупного рогатого скота. Человек может заразиться от коз, овец, коров, быков, свиней или при употреблении продуктов от больных животных. Возбудители сохраняются в сыром молоке в холодильнике до 10 дней, в сыре — более двух месяцев, в сливочном масле — более четырех недель, а в замороженных продуктах не исчезают вовсе. При этом от человека к человеку бруцеллез не передается.

Хроническая форма инфекции опасна тяжелыми осложнениями: менингит, артрит, энцефалит, гепатит, бронхит, анорексия, пневмония, нарушение координации, зуд и жжение при мочеиспускании и половом контакте, атрофия зрительного нерва, воспаление лимфоузлов, яичек и простаты у мужчин, маточных труб и матки у женщин.

В конце мая карантин из-за инфекции был введен в селе и подворье монастыря в Астраханской области. В Роспотребнадзоре рассказали, что бруцеллезом заболели семь церковнослужителей и прихожан.

Ранее россиян предупредили о риске заражения бруцеллезом через домашнюю молочку.

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