Россиян предупредили о риске заражения бруцеллезом через домашнюю молочку

Многие считают, что приобретенная «прямо из-под коровы» сметана или творог обладают особыми достоинствами, отличаясь особой чистотой и натуральностью. Однако именно этот факт несет определенную опасность, так как подобные продукты могут стать источниками тяжелых инфекций, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Главная угроза домашней молочной продукции заключается в возможном содержании возбудителя бруцеллеза — бактериальной инфекции, которая может перейти человеку через необработанное молоко и сырые молокопродукты. Источником служат инфицированные животные, причём внешние признаки заболевания могут отсутствовать, делая выявление затруднительным. Симптомы заболевания включают высокую температуру, озноб, головную боль и общую слабость организма, а в долгосрочной перспективе возможны осложнения опорно-двигательного аппарата.

Термообработка устраняет опасность, уничтожая инфекционный агент, однако домашнее производство редко предусматривает такую процедуру», — объяснила она.

Молочные продукты, изготовленные кустарным способом, могут представлять собой источник еще одной серьезной инфекции — туберкулеза. Инфекция передается от больных животных, и потребление сырого молока становится фактором риска для человеческого организма, вызывая легочный туберкулез и сопутствующие патологии.

Без надлежащей проверки животного происхождения и правильной тепловой обработки риск заражения значительно возрастает.

«Непастеризованная молочная продукция способна переносить болезнетворные микроорганизмы, включая кишечную палочку (Escherichia coli). Попадание в человеческий организм провоцирует острые желудочно-кишечные расстройства, проявляющиеся диареей, болями в области живота, тошнотой и рвотой. Особенную осторожность следует проявлять людям с ослабленной иммунной системой, детям и пожилым гражданам», — рассказала Фоменко.

Наиболее существенный недостаток домашних продуктов заключается в отсутствии полноценного лабораторного анализа и стандартов гигиены, применяемых в промышленном производстве. Домашнее изготовление лишается важных этапов обеззараживания и температурной обработки, необходимых для уничтожения потенциальных патогенов.

«Чтобы избежать неприятных последствий употребления потенциально небезопасных продуктов, настоятельно рекомендуем приобретать молочные изделия исключительно в торговых сетях, имеющих подтверждающие документы и прошедших обязательную тепловую обработку (пастеризацию). Сертифицированная продукция гарантирует отсутствие живых патогенных микробов и защиту вашего здоровья», — резюмировала она.

