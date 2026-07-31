Профессор назвал три категории россиян, пенсии которых вырастут с 1 августа

С 1 августа в России произойдет плановый перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий, а также граждан, отметивших 80-летие. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Все надбавки начисляются Социальным фондом России (СФР) в беззаявительном порядке, подавать документы не нужно», — сказал он.

Работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учетом страховых взносов, уплаченных работодателями за 2025 год. Максимальная прибавка составит 470,28 рубля — это эквивалент трех пенсионных коэффициентов (ИПК) при стоимости одного балла в 2026 году в размере 156,76 рубля. Конкретная сумма будет зависеть от размера заработной платы.

Получателей накопительных пенсий ждет самое крупное повышение за все время действия программы — выплаты увеличатся на 17,3% благодаря высокой доходности инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год.

«При средней выплате в 1 600 рублей прибавка составит около 276 рублей», — уточнил Сафонов.

Для участников программы государственного софинансирования пенсий и граждан, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, выплаты увеличатся на 19,32%. При среднем размере выплаты в три тысячи рублей прибавка составит около 580 рублей.

Кроме того, пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в июле, вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии — с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Дополнительно им будет назначена компенсационная выплата по уходу в размере 1 413,86 рубля.

Ранее в Ульяновске пенсионерка поверила в перерасчет пенсии и лишилась 6,8 млн рублей.