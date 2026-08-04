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Общество

В России хотят упростить оформление опеки над детьми

Минздрав предлагает перевести справки для будущих усыновителей в электронный вид
Shutterstock

Россияне, которые хотят усыновить, удочерить или взять под опеку ребенка, оставшегося без родителей, получат возможность оформить справку о состоянии здоровья в электронной форме. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий документ, подготовленный Минздравом России.

Согласно инициативе, заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья будущего усыновителя или опекуна будут оформлять в электронном виде в день принятия решения. Документ также планируется регистрировать в Федеральном реестре электронных медицинских документов в течение одного рабочего дня. Бумажную копию можно будет получить по запросу.

Сейчас гражданам, желающим принять ребенка в семью, необходимо пройти медицинское освидетельствование, лабораторные и рентгенографические исследования. Будущих усыновителей осматривают терапевт, инфекционист, фтизиатр, онколог, хирург и психиатр-нарколог. Помимо этого, им нужно сдать анализы крови на молекулярно-биологическое исследование вирусов гепатита B и C, определить антитела к вирусу иммунодефицита человека и бледной трепонеме, а также пройти флюорографию, рентгенографию или томографию легких. Результаты обследований вносят в медицинскую карту пациента, а бумажное заключение врачебной комиссии выдают в течение пяти дней после принятия решения.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина подчеркнула, что предлагаемые изменения направлены на упрощение и ускорение процедуры медицинского освидетельствования, а также на повышение ее прозрачности и доступности.

«Мы в любом случае сегодня все делаем в электронном виде и стараемся сделать так, чтобы человек в одном месте смог получить все документы, которые ему необходимы в той или иной ситуации, и чтобы не нужно было ходить за бумажным разрешением», — объяснила парламентарий.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее в ГД предложили дать отцам право на оплачиваемый отпуск.

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