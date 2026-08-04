На Украине пенсионерку осудили на 2 года за поддержку России в «Одноклассниках»

Петропавловский районный суд Днепропетровской области Украины приговорил пенсионерку к пяти годам лишения свободы, заменив их на два года условного срока, за публикации в социальной сети «Одноклассники» постов в поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Известно, что женщина раньше проживала в поселке Фащевка под Луганском. По версии украинского суда, с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года она размещала в соцсети разные посты, в которых выражала поддержку России и ее руководству.

В частности, она разместила фотографию президента России и написала под ней на русском языке следующее: «Единственный адекватный политик в мире, благодаря которому есть мир на земле, остальные шакалы жаждут большой крови... А я ему верю!!!... И точка!».

Доказательством вины пенсионерки украинский суд также посчитал публикацию, посвященную акции «Георгиевская ленточка».

Помимо приговора, женщину оштрафовали на $270 за «проведение экспертиз» и конфисковали планшет BQ и телефон Xiaomi, на которых «осуществлялась противоправная деятельность».

Ранее суд в ЛНР приговорил пенсионерку, шпионившую для украинских спецслужб.