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Общество

Журналисты нашли «тайную» машину у пропавшего Сергея Усольцева

АиФ: у Сергея Усольцева обнаружили тайный автомобиль Mitsubishi
Соцсети

Пропавшая семья Усольцевых владела «тайным» автомобилем Mitsubishi Outlander. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, ранее было известно о двух транспортных средствах, которые были записаны на компанию Сергея. Машиной марки Lexus, как правило, пользовалась его супруга Ирина, а другой автомобиль, Skoda, обнаружили недалеко от места пропажи.

При этом знакомые главы семьи якобы удивлялись, почему нашли именно Skoda, так как Сергей предпочитал именно японские марки. У него якобы был кроссовер Mitsubishi, который был зарегистрирован не на компанию, а на самого мужчину.

Отмечается, что до этого японский автомобиль нигде официально не фигурировал. В соцсетях ранее появлялась информация, что Mitsubishi угнали, но, по данным aif.ru, на самом деле таким образом Усольцев лишился ВАЗ-21102.

Семья Усольцевых отправилась в поход в Красноярском крае прошлой осенью, но вскоре перестала выходить на связь. Масштабные поиски не привели к результатам, местонахождение Сергея, Ирины и их ребенка неизвестно.

Ранее журналисты обнаружили новые подозрительные детали из жизни Сергея Усольцева.

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