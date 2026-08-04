Невеста с помощью тампона сожгла церковь накануне свадьбы и была арестована

В США арестовали невесту, которая сожгла церковь накануне свадьбы, пишет The Salt Lake Tribune.

По данным полиции, вечером невеста вместе с женихом и родственниками украшала церковь. Когда компания уже собиралась уходить, в здании сработала пожарная сигнализация.

Присутствующие успели потушить возгорание водой из свадебных украшений и огнетушителем до приезда пожарных. Во время расследования специалисты установили, что очаг возгорания находился под одним из сложенных стульев.

На месте также обнаружили использованный тампон с аппликатором, который, по версии следствия, использовался для разжигания огня. Изучив записи камер видеонаблюдения из магазина хозяйственных товаров, полицейские пришли к выводу, что в день пожара невеста украла две зажигалки, спрятав их в обуви.

Во время допроса подозреваемая призналась в краже из магазина, но отрицала, что брала зажигалки. Кроме того, как утверждают следователи, она назвала полицейским вымышленные имя, фамилию и дату рождения.

Женщину задержали более чем через две недели после инцидента. Ей вменяют поджог при отягчающих обстоятельствах, магазинную кражу и предоставление ложных сведений о своей личности.

Следователи также заявили, что подозреваемая не оформила свидетельство о браке, хотя уверяла окружающих, что все необходимые документы уже получены. Сейчас американка находится под стражей без права внесения залога, а расследование продолжается.

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