Дом семьи сгорел из-за собаки, включившей тостер

В штате Мэриленд собака случайно включила тостер на кухне, что привело к пожару, пишет Fox News.

Инцидент произошел в городе Белкэмп, когда хозяев не было дома. Соседи семьи успели вынести из огня двух собак, но двух питомцев спасти не удалось.

Пожарные прибыли на место через 20 минут и оперативно потушили возгорание. Расследование показало, что одна из собак запрыгнула на кухонную стойку, нажала на тостер, и искра воспламенила находящиеся рядом горючие предметы. Сотрудники пожарной службы официально признали причиной пожара несчастный случай и напомнили хозяевам животных, чтобы они не оставляли питомцев без присмотра.

Ранее в США мужчина отрезал себе пенис, поджег его и бросил в гараж соседа, чтобы устроить пожар. После этого он покинул место происшествия. О мотивах его поступка в полиции не сообщили.