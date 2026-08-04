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Общество

Агроном сравнил приближение созревания томатов с ускорением беременности

Агроном Туманов предостерег россиян от ускорения созревания томатов
Артур Лебедев/РИА Новости

Каждый сорт томатов должен созреть в свой генетически заложенный срок, нельзя ускорять этот момент – это крайне вредно. Об этом в беседе с 360.ru заявил председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов, сравнив этот процесс с попыткой ускорить беременность.

По словам специалиста, такие методы, которые предполагают механическое повреждение плодов, делают их несъедобными. Например, иногда советуют укалывать томаты иголкой ради более быстрого поспевания.

«У каждого овоща и каждого сорта есть свои сроки, заложенные генетически», — подчеркнул агроном. Ускорять процесс — это все равно, что ускорять беременность. Это сказки для любителей», — подчеркнул Туманов.

По словам специалиста, обычно в первую очередь на кусте спеют плоды, которые вырастают на нижней кисти. Если садовод заметит, что помидор на верхней части куста быстрее краснеет, то это должно являться признаком повреждения и должно насторожить, заключил агроном.

До этого агроном Денис Терентьев предупредил, что сильные дожди могут серьезно навредить томатам, поскольку удары капель вместе с потоками грязи и ветром оставляют на листьях и стеблях микротравмы. Через такие повреждения возбудители грибковых и бактериальных заболеваний проникают в растение, поэтому в период ливней следует тщательно заботиться о томатах в огороде и не пренебрегать их обработкой, подчеркнул специалист.

Ранее агроном перечислила недостатки черных и желтых томатов.

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