Агроном перечислила недостатки черных и желтых томатов

Агроном Ганичкина: черные и желтые томаты не подходят для консервирования
edition.cnn.com

Черные и желтые томаты более сладкие и красиво смотрятся в салатах, однако из-за тонкой кожуры и мягкой структуры они не подходят для консервирования. Кроме того, их труднее перевозить. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщила кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.

«Желтые и черные помидоры выращивают в основном любители. Многие огородники их не сажают, хотя они вкусные. Их вообще долго не выводили, потому что огородники и селекционеры в первую очередь ориентировались на красные сорта. Они считались более привычными, урожайными и лучше подходили для хранения и консервирования», — отметила эксперт.

Для засолки, по ее словам, выращивают специальные сорта среднего размера с толстой кожурой, чтобы плоды хорошо просаливались.

Сеять томаты специалист посоветовала до 15 марта.

Недавно специалисты из Восточного Китая и Австралии вывели томат с запахом попкорна, используя современные технологии редактирования генов.

Новый сорт появился в исследовательской теплице Института биотехнологий в Лаборатории Сянху в восточнокитайской провинции Чжэцзян. Группа экспертов действовала методом точного генного редактирования с помощью инструмента CRISPR/Cas9, который часто называют «генными ножницами».

Ранее россиян предупредили, какие продукты опасно хранить вместе.

 
