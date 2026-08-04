Врач предупредила о неожиданных последствиях привычки дышать ртом

Нормой для человека считается носовое дыхание, привычка дышать ртом, которая на первый взгляд кажется безобидной, грозит серьезными последствиями для здоровья. Об этом в беседе с RT предупредила оториноларинголог «СМ-Клиники» Екатерина Кутателадзе.

Она пояснила, что именно в носовой полости воздух очищается от пыли и аллергенов, а также нагревается до комфортной температуры перед попаданием в дыхательные пути. Если человек дышит ртом, то этого защитного механизма нет. Как следствие – во рту и горле появляется постоянная сухость, человек сталкивается с ночной жаждой, першением, болью при глотании. Так как защитная функция слюны снижается, начинают активнее размножаться бактерии.

«У пациентов чаще возникают воспаления глотки и неприятный запах изо рта. Слюна играет важную роль в защите полости рта, а при постоянном пересыхании слизистой этот механизм нарушается», — пояснила врач.

Она также предупредила, что дыхание ртом ухудшает сон, приводит к храпу, частым пробуждениям и, как следствие, хронической усталости. В мозг поступает меньше кислорода, из-за чего начинаются головные боли, снижается концентрация внимания.

Если привычка дышать ртом сохраняется на протяжении от нескольких недель до нескольких месяцев, нужно обратиться к врачу. Как правило, это происходит не без причины – важно найти и устранить её. Среди возможных заболеваний, при которых развивается этот симптом, Кутателадзе назвала искривление носовой перегородки, хронический ринит, аллергию, полипы и увеличение носовых раковин. Эти и другие причины следует своевременно лечить, заключила специалист.

До этого врач-стоматолог-ортодонт клиники «Атрибьют» рассказала «Газете.Ru», что ротовое дыхание нарушает работу мышц челюстно-лицевой области и искажает направление роста челюстей – со временем это приводит к формированию вытянутой формы лица и скученности зубов. По словам врача, хроническое ротовое дыхание у детей является не просто вредной привычкой, а серьёзным нарушением, которое мешает нормальной работе мышц лица и челюсти.

Распознать ротовое дыхание у ребёнка зачастую можно во время игр, просмотра мультфильмов, сна. Храп во сне или апноэ, вытянутое, узкое лицо, сглаженные носогубные складки, синяки или мешки под глазами также могут быть признаками патологического типа дыхания, объяснила врач.

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