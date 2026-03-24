Россиянам рассказали, по каким симптомам можно вовремя выявить апноэ

Апноэ или остановки дыхания во сне – это крайне серьезная проблема, которая грозит массой опасных осложнений. Важно вовремя обнаружить наличие расстройства и устранить причины, чтобы предотвратить развитие серьезных заболеваний, предупредила в беседе с RT невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царёва.

Остановки дыхания во сне могут привести к сердечно-сосудистым осложнениям, включая гипертонические кризы, аритмию, повышается риск инфаркта и инсульта. Апноэ бывает связано с работой дыхательного центра – в этом случае оно лечится медикаментозно и специальными приборами.

«Чаще всего у людей с сердечной недостаточностью мы такое наблюдаем либо у людей после инсульта. Иногда при поражении мозга мы можем видеть такую картину», — отметила сомнолог.

Кроме того, есть обструктивные остановки дыхания, которые возникают из-за препятствий в дыхательных путях — от носа до трахеи. В том числе это аденоиды, миндалины, аллергические отёки и так далее.

Определить апноэ можно по таким признакам, как частое пробуждение, потливость, дневная сонливость, усталость, панические атаки, кошмары во сне, нарушения ритма сердца, перечислила Царёва. Она призвала при подобных симптомах обязательно обратиться к специалисту, предупредив, что если причиной болезни стали полипы или аденоиды, то человеку может потребоваться оперативное вмешательство. Кроме того, ему могут прописать приборы с маской для обеспечения нормального дыхания во сне.

«Если причина механическая, то и устранение будет механическое... Туда ещё можно добавить внутриротовые устройства, которые выдвигают челюсти и язык, и различные виды стоматологического лечения», — заключила врач.

Исследователи до этого выяснили, что у детей с обструктивным апноэ сна значительно повышен риск заражения гриппом и COVID-19. Некоторые исследования показали, что хроническая нехватка кислорода повреждает сосуды и перегружает сердце, что в дальнейшем приводит к артериальной гипертензии. Задержки дыхания также отражаются на состоянии мозга и других органов.

