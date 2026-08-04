Посольство РФ дало рекомендации россиянам в связи с блэкаутом на Кубе

Посольство России рекомендует гражданам, планирующим посетить Кубу, иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды из-за частых отключений электроэнергии. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Виктор Коронелли.

«В связи с периодическими отключениями здесь электроэнергии рекомендуем приезжающим сюда россиянам стараться иметь, прежде всего, заряженные мобильные телефоны, а также запас питьевой воды», — сказал дипломат.

Накануне на острове снова произошло отключение всей электроэнергетической системы.

Куба уже несколько месяцев не получает поставок нефти, и ее электроэнергетика работает на солнечной энергии, природном газе и тепловых электростанциях в условиях экономической нестабильности из-за блокады, устроенной США. Так, в июле меньше чем за 10 дней произошло три масштабных отключения электроэнергии на острове.

Ранее на Кубе непогода помешала восстановить подачу электричества.