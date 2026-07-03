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Мужчина увидел свое будущее во время комы, и оно сбылось

Mirror: в Британии мужчина увидел свое будущее во время комы
Shutterstock

Житель Великобритании дважды впадал в кому и видел собственное будущее. Об этом сообщает Mirror.

26-летний мужчина по имени Киан Эктон приехал на фитнесс-мероприятие в 2024-м году и в какой-то момент потерял сознание. Медики заметили, что его органы начали отказывать, а во время обследования обнаружили отек мозга.

Сам мужчина впал в первую кому. Спустя некоторое время он очнулся, но состояние резко ухудшилось, и он впал во вторую кому.

Он очутился в небольшом частном доме на берегу озера, а на его руке были часы, которые отсчитывали восемь дней. В этот момент он почему-то знал, что именно столько ему осталось лежать в коме.

Все это время Эктон проводил с возлюбленной, которая во сне была матерью их детей-близнецов.

Спустя восемь дней он вышел из комы. Когда мужчина восстановился, он женился на возлюбленной. В какой-то момент они решили завести ребенка, но на УЗИ специалист обрадовала их новостью о близнецах.

Ранее мужчина впал в кому после того, как сосед по коммуналке в Петербурге избил его табуретом.

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