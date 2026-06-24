Врач рассказала, как правильно выбрать купальник на лето

Купальники из синтетики создают эффект парника в жару, что негативно влияет на здоровье. Важно грамотно выбирать одежду для купания, чтобы она не доставляла дискомфорт во время отдыха. Об этом газете «Известия» рассказала врач-гинеколог высшей категории «СМ-Клиника» Виктория Александровна Фисюк.

Специалист подчеркнула, что многие купальники производят из полиэстра или эластана. Эти плотные синтетические материалы плохо пропускают воздух и натирают кожу во время активного движения.

По словам врача, при выборе подходящего купальника нужно обращать внимание на его размер и фасон. Тесная одежда препятствует правильной циркуляции воздуха и создает избыточное давление на тело, в результате чего на коже появляются микроповреждения. Рекомендуется отказаться от покупки ультраоблегающих моделей, которые повышают трение в чувствительных зонах.

«Купальник должен соответствовать размеру: не сдавливать тело, не натирать кожу и не создавать выраженного дискомфорта во время движения», — предупредила эксперт.

Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева до этого говорила, что одежду с SPF следует покупать только в том случае, если человек планирует находиться под открытым солнцем более 10 часов. В большинстве случаев отдыхающим будет достаточно пользоваться кремом, на котором есть пометка, что он защищает от UVB и от UVA-лучей, отметила врач.

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