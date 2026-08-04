В Госдуме раскритиковали охоту полиции за анимешниками

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что рейды правоохранителей по выявлению «радикально настроенной молодежи» по одежде и аксессуарам усилят асоциальность подростков. По мнению депутата, рейды нужно проводить по ММА-клубам, а не по «анимешникам».

«Сколько же можно наступать на одни и те же грабли! В советское время боролись сначала с длинными волосами, потом с короткими волосами, теперь борются с неправильно окрашенными волосами. И тогда от этой борьбы ничего хорошего не было и сейчас не будет. Лучше бы провели рейды по ММА-клубам, чем гоняться за анимешниками», — сказал депутат.

Миронов обратил внимание на заявление организаторов рейдов в Петербурге о том, что для них главное — «не напугать молодежь, а провести беседу и предложить варианты полезного досуга».

«Если кто-то умеет коммуницировать с проблемными подростками — замечательно. Только зачем для этого полиция или Росгвардия. Чтобы предложенные «варианты досуга» показались более привлекательными? Очень сомневаюсь! Подобный опыт общения неформалов с представителями государства не поможет их социализации, а скорее еще более оттолкнет от общества. Хотя инициаторов данных «мероприятий» вряд ли это волнует: о проделанной работе они отчитаются и где надо галочки поставят», — считает депутат.

До этого стало известно, что в Петербурге на фоне роста подростковой преступности начнутся рейды по выявлению «радикально настроенной молодежи» в торговых центрах. Силовики будут обращать внимание на атрибуты в одежде и аксессуары, относящиеся к «неформальным асоциальным группировкам». Подростков планируют вовлекать в процесс «дерадикализации».

Ранее в Госдуме заявили, что силовики не имеют права задерживать подростков за внешний вид.