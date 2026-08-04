Глава Башкирии поручил возбудить уголовное дело в СК по факту перевозки федеральных судей

Вопрос «использования автопарка администрации Уфы в качестве транспорта для развоза судей» Верховного суда Башкирии «возмутил» участников совещания правительства региона. Об этом сообщает «Российская газета».

Глава региона Радий Хабиров провел заседание правительства 3 августа. Чиновник поручил конфисковать муниципальные машины. Поводом стали обращения депутатов горсовета о нецелевом использовании автопарка в июле.

«Не лучше ли бы было обсуждать на совещаниях вопросы эффективного использования земель, например, с подозрительными обменами участков в Уфе на 21 млрд рублей, возврат которых государству, кто знает, мог бы сильно помочь в поддержке бойцов СВО. Информационное поле Башкирии все чаще напоминает поле боя, где мишенью становятся федеральные судьи», — говорится в тексте.

Как отметил автор «Российской газеты», это произошло на фоне развернувшейся информационной кампании против федеральных судей.

Хабиров потребовал от и.о. мэра Уфы Рустема Шарипова обосновать использование муниципальных автомобилей для перевозки судей, в том числе из Уфы в Казань и обратно.

«Кто давал право брать муниципальные автомобили, водителей, оплачивать топливо, и чтобы судей, которые работают здесь, назначенных из Татарстана, председателя Верховного суда катали туда? <...> Видимо, жиреть начала Уфа», — приводят «Известия» слова главы региона.

Из текста следует, что депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запросы в Следственный комитет РФ и написал обращение прокурору республики Ивану Грибову. Он назвал парадоксальной ситуацию, когда весной районный суд арестовал экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева, однако Верховный суд РБ изменил меру пресечения на домашний арест, а затем на запрет определенных действий.

«Российская газета» сообщила, что Мавлиев в бытность главой администрации инициировал иски о признании недействительными договоров мены земельных участков с ГК «Прайм Девелопмент», бенефициаром которого является Леник Травердян. Однако администрация Уфы отозвала иски, а прокуратура вскрыла факты неравнозначного обмена участков и подала жалобы в шестой кассационный суд.

В издании подчеркнули, что информационная компания затронула Арбитражный суд Башкирии. Ведомство постановило вернуть муниципалитетам переданные в концессию частникам электросети в 4 млрд рублей. В сети ведомство обвинили в подрыве инвестиционной привлекательности региона.

«Правовую оценку действиям судей могут давать только вышестоящие инстанции в установленном законом порядке. Таких полномочий у тех же башкирских властей, конечно, нет. Если у кого-либо возникают сомнения в законности или объективности решений судов, верный способ их разрешения — обжалование в вышестоящих инстанциях. Именно так, а не через волну информационных атак, должны решаться правовые вопросы», — говорится в материале.