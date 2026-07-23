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Родственники похитили беременную 17-летнюю девушку, чтобы изнасиловать и вызвать выкидыш

В Индии родственники похитили беременную, чтобы насиловать и вызвать выкидыш
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Индии двое родственников похитили 17-летнюю беременную девушку, чтобы насиловать ее и вызвать выкидыш. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в начале июля в округе Кория. Девушка сбежала из дома и вышла замуж за юношу из другой касты — после этого двое родственников в возрасте старше 50 лет выследили ее, дождались отсутствия мужа и похитили прямо из дома. В тот момент она была на пятом месяце беременности. Ее отвезли в округ Сургадж и заперли в пустующем помещении, где удерживали несколько дней.

Пленницу неоднократно подвергали групповому насилию. Обнаружив беременность, злоумышленники насильно дали ей таблетки для прерывания беременности, а также массировали ей живот, чтобы вызвать выкидыш. Позже девушку отправили в аптеку, откуда она смогла позвонить мужу и сообщить о случившемся — тот немедленно обратился в полицию.

Пострадавшую освободили из заточения, а обоих преступников арестовали. Они уже предстали перед судом, их отправили в тюрьму.

Ранее сообщалось, что двое мужчин заманили 16-летнюю девушку в квартиру и изнасиловали.

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