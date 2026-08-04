Аэропорт Нижнекамска приостановил работу

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

По данным Росавиации, ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, временные ограничения ввели в аэропорту Геленджика.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Аэропорт Геленджика во время налета приостановил полеты из соображений безопасности.

Ранее летевший из Якутска пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт.