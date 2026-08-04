Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 60 тысяч тонн

Объем вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 60 тысяч тонн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Прогноз на 2026 год предполагает, что вылов лососевых в этом регионе составит 229 тысяч тонн.

Наибольший объем рыбы был пойман на Камчатке. Там было выловлена 41 тысяча тонн, что составляет 68,5% от общего вылова. В Хабаровском крае этот показатель составил 11 400 тонн (19%), в Сахалинской области — 3800 тонн (6,3%), в Магаданской области — 2400 тонн (4%). В Приморском крае выловили более 1 тысячи тонн (1,7%), а на Чукотке — 298 тонн (0,5%).

Горбуша составила более половины общего вылова — 33 тысячи тонн (55%). Количество пойманной кеты и нерки примерно одинаково: 13 700 тонн (22,8%) и 13 тысяч тонн (21,7%) соответственно. Добыча чавычи составила всего 146 тонн (0,2%), кижуча — 47 тонн (0,1%), а симы — 43 тонны (0,1%).

Ранее сообщалось, что вылов лосося в России упал до крайне низких значений.