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Общество

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 60 тысяч тонн

Объем вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 60 тысяч тонн
РИА Новости

Объем вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 60 тысяч тонн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Прогноз на 2026 год предполагает, что вылов лососевых в этом регионе составит 229 тысяч тонн.

Наибольший объем рыбы был пойман на Камчатке. Там было выловлена 41 тысяча тонн, что составляет 68,5% от общего вылова. В Хабаровском крае этот показатель составил 11 400 тонн (19%), в Сахалинской области — 3800 тонн (6,3%), в Магаданской области — 2400 тонн (4%). В Приморском крае выловили более 1 тысячи тонн (1,7%), а на Чукотке — 298 тонн (0,5%).

Горбуша составила более половины общего вылова — 33 тысячи тонн (55%). Количество пойманной кеты и нерки примерно одинаково: 13 700 тонн (22,8%) и 13 тысяч тонн (21,7%) соответственно. Добыча чавычи составила всего 146 тонн (0,2%), кижуча — 47 тонн (0,1%), а симы — 43 тонны (0,1%).

Ранее сообщалось, что вылов лосося в России упал до крайне низких значений.

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