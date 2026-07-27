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Вылов лосося в России упал до крайне низких значений

ВНИРО: вылов лосося в России снизился в 2026 году в 2,1 раза, до 44,7 тыс. т
gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Российские рыбаки к 26 июля выловили 44,7 тыс. т тихоокеанских лососей — в 2,1 раза меньше, чем годом ранее (93,3 тысячи тонн). Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на материалы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Наибольший вылов (31,8 тыс. т) пришелся на Камчатку, при этом объем оказался в 2,2 раза меньше, чем в прошлом году. Тогда выловили 68,9 т.

Из-за снижения улова скорректированный прогноз на текущий год опустился до 229 тысяч тонн. Председатель комитета Совфеда по агропродовольственной политике и природопользованию Александр Двойных назвал показатели текущей лососевой путины «крайне низкими».

«К сожалению, путина в разгаре, но фиксируем крайне низкие показатели. На этот год и так был пессимистичный сценарий, но и он не реализуется», — сказал он.

В начале года Росрыболовство сообщало, что страна осталась мировым лидером по добыче тихоокеанских лососей. Вылов по итогу 2025 года составил около 335,5 тыс. тонн, что на 100 тыс. тонн больше, чем в 2024 году, когда вылов лососевых стал минимальным за 20 лет в России.

Ранее Росрыболовство сообщило о возможном продлении запрета на вылов воблы в следующем году.

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