Самолет зацепился за столб на окраине Тбилиси

В Тбилиси за опору освещения зацепился, предположительно, советский Су-25

На окраине Тбилиси самолет зацепился за опору освещения, сообщает агентство Сhemi qalaqi mklavs в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В посте уточняется, что инцидент произошел в районе Святой Варвары.

Телеканал Mtavari отмечает, что поблизости находится авиационное предприятие, а воздушное судно может быть советским штурмовиком Су-25. Местные жители уже привыкли к подобным инцидентам.

Прошлым летом в Ереване российский истребитель МиГ-29 врезался в заграждение. Это случилось ночью во время транспортировки воздушного судна с аэродрома Эребуни. У истребителя сломался элемент жесткой сцепки, поэтому он начал катиться назад.

Ограждение и транспортное средство в результате случившегося не были значительно повреждены. По предварительным данным, МиГ-29 отправлялся на списание, поскольку данный истребитель с бортовым номером 15 красный последний раз был замечен в небе еще в 2022 году.

Ранее инженер на Volkswagen вывел из строя МиГ-29 под Киевом.