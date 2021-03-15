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Под Киевом инженер на Volkswagen вывел из строя МиГ-29

The Drive: на Украине пьяный 47-летний капитан на Volkswagen протаранил МиГ-29

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@SergUA63/Twitter
На военной базе под Киевом пьяный 47-летний капитан ВВС Украины протаранил Миг-29 автомобилем Volkswagen Touran, пишут СМИ. После инцидента истребитель признали потерянным. Сам водитель отделался легкими травмами. Военная прокуратура Киевского гарнизона завела уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества».
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На авиабазе Васильков в Киевской области пьяный 47-летний капитан ВВС Украины на личной машине Volkswagen Touran протаранил истребитель МиГ-29, который загорелся после аварии. На этой базе размещаются 40-я тактическая авиационная бригада ВВС Украины, а также штаб Главного управления авиации, сообщает The Drive.

«10 марта в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» после завершения летной смены в темное время суток произошло ЧП.

В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку автомобиль столкнулся с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части», — говорится в сообщении командования.

Водитель Volkswagen в результате аварии получил травмы лица и груди, ему была оказана первая медицинская помощь, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, говорят врачи.

Издание «Обозреватель» сообщает, что за рулем Volkswagen находился исполняющий обязанности инженера 2-й эскадрильи в/ч А1789 капитан Ш. 1974 года рождения.

Военная прокуратура Киевского гарнизона завела уголовное дело по ч. 3 ст. 411 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения» и начала досудебное расследование ЧП, пишет «Страна.ua».

«На месте происшествия работают правоохранители. В воинской части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются», — указывается в комментарии военных.

На размещенных в сети фото видно, что машина врезалась в правое выхлопное сопло двигателя истребителя, а также снесла хвостовой и задний стабилизатор с этой же стороны. В другом месте задней части самолета видно частичное обугливание от возгорания. Touran также получил значительные повреждения передней части.

В настоящее время на вооружении ВВС Украины находится около 35 самолетов МиГ-29, в том числе несколько двухместных учебно-тренировочных моделей. Они составляют основу боевой авиации страны. В последние годы Киев модернизирует эти самолеты новыми улучшенными радарами, защитными системами, навигационными комплексами и авионикой.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказывал, что один человек, сражавшийся в проукраинском правительственном добровольческом отряде в Донбассе в 2014 году, признавался, что их «первый враг — сепаратисты и российские наемники, второй — украинское высшее командование, третий — алкоголь».

О проблемах в рядах ВСУ ранее говорил и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. В Facebook он публиковал фотографии документов за подписью министра обороны Украины Степана Полторака и экс-начальника Генерального штаба Виктора Муженко, которые свидетельствовали, что бойцы Вооруженных сил Украины совершают в Донбассе преступления против мирного населения, причем с начала конфликта на юго-востоке республики в 2014 году по настоящее время количество этих преступлений только растет.

Среди прочих в посте описывался случай, когда контрактник ВСУ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проник в частный дом, изнасиловал девушку и убил ее отца. Также представлен инцидент с убийством в частном доме солдатами ВСУ двух женщин, одна из которых 1938 года рождения. Кроме того, упоминаются наезды на пешеходов со смертельным исходом.

«Также я перевел на русский язык статистические данные о преступлениях так называемых «воинов света». Они есть самые настоящие мародеры, убийцы, грабители, разбойники, насильники, хулиганы», — пояснял политик.

В книге Джона Эндрю «Мир в конфликте: понимание мировых проблем», изданной в 2016 году, один правительственный советник описывал людей, мобилизованных Украиной на начальном этапе войны в 2014-2015 годах, как «алкоголиков и уклонистов, наркоманов и дебилов».

В 2015 году в СМИ появились сообщения, что как минимум одно украинское подразделение прибегло к использованию металлической клетки под открытым небом в качестве временного места заключения, чтобы привести в чувство своих пьяных солдат.

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