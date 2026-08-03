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Общество

Каналы Нидерландов впервые в истории страны закрывают из-за засухи

Водное правление Нидерландов впервые закрыло судоходство по каналам из-за засухи
Shutterstock

В Нидерландах правление водного хозяйства Delfland впервые в истории закрывает все шлюзы для судоходства на каналах между Гаагой и Роттердамом из-за засухи. Об этом сообщается на его официальном сайте.

С полуночи 5 августа движение по всем шлюзам в управляемом районе будет полностью остановлено для профессионального и прогулочного судоходства. Водная инспекция также вводит запрет на забор поверхностных вод для всех пользователей, включая муниципалитеты, предприятия, спортивные клубы и местных жителей.

«Мы находимся в исключительной ситуации. Запасы пресной воды в нашем районе быстро сокращаются, а она нам нужна сейчас, чтобы предотвратить повреждение дамб, защитить природу и поддерживать качество воды. Мы понимаем, что эти меры имеют серьезные последствия для жителей и предприятий, но вмешательство сейчас неизбежно», — заявил член правления Стейн ван Боксмер.

По расчетам специалистов, закрытие шлюзов позволит сэкономить около одного кубометра пресной воды в секунду. Кроме того, введен запрет на забор поверхностной воды для полива сельскохозяйственных культур, садов, спортивных полей и газонов. Нарушителям грозит уголовный штраф.

Причиной рекордных ограничений стали аномальная засуха и исторически низкий уровень воды в Рейне, из-за чего в регион поступает все меньше пресной воды, а соленая вода с моря проникает все глубже в каналы. Обычные ограничения на судоходство уже не справлялись с ситуацией.

Ранее власти Уэльса ввели режим засухи и призвали население экономить воду.

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