Названы ошибки при оформлении ипотеки, которые обходятся дороже всего

Ошибки при оформлении ипотеки часто кажутся несущественными, однако они формируют основную переплату на горизонте 15–25 лет. Дорого обходятся решения, связанные с условиями кредита, на которые редко обращают внимание, рассказал «Газете.Ru» Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent.

«В первую очередь это выбор длинного срока кредитования. Да, действительно такую стратегию рекомендуют многие эксперты, поскольку ежемесячный взнос уменьшается, но увеличивается общая сумма процентов. Сохранить психологически комфортный платеж и не переплатить банку можно за счет внесения досрочных платежей. Даже 10–15 тыс. сверх обязательной суммы сильно меняют общую картину», — объяснил он.

Не менее важной ошибкой становится ориентация исключительно на номинальную процентную ставку без учета полной стоимости кредита. В нее включаются страхование, дополнительные банковские сервисы и сопутствующие расходы, которые могут существенно изменить финансовую нагрузку.

«Например, большое влияние оказывает структура страхования: формально страхование жизни и имущества является добровольным, однако на практике отказ или выбор неаккредитованной страховой компании может привести к повышению ставки. В долгосрочной перспективе даже небольшая надбавка в 0,5–1 процентный пункт формирует значительную переплату, которую редко закладывают в первоначальные расчеты», — отметил он.

Существенные потери возникают и из-за невнимательного отношения к условиям досрочного погашения: порядок внесения дополнительных платежей, включая дату, их минимальные суммы и влияние на структуру долга. Эти параметры напрямую влияют на экономию процентов при ускоренном погашении.

«Еще один недооцененный фактор связан с привязкой условий кредита к статусу заемщика в банке, например зарплатного клиента. Потеря этого статуса в будущем может автоматически изменить условия обслуживания кредита, что становится неприятным сюрпризом для тех, кто не отслеживает такие детали», — заявил Виктор Зубик.

Если говорить о популярных сегодня субсидированных программах при покупке новостройки, где на первые несколько лет устанавливается низкая ставка, а затем она вырастает до 17–20%, то очевидно, что большинство заемщиков рассчитывают на рефинансирование рыночной ставки.

«Даже без учета самого риска сохранения или даже повышения ключевой ставки в будущем, важно помнить о расходах при рефинансировании: оценка, страховка и оформление могут 'съесть' экономию, особенно если остаток долга невелик», — резюмировал он.

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