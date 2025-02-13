Почти половина россиян признались в романах с коллегами

Лишь 5% россиян видят в служебных романах исключительно положительные стороны. Пятая часть респондентов (21%) также относятся к романтическим отношениям на работе положительно, хотя, возможно, с некоторыми оговорками. Почти половина опрошенных (47%) занимают нейтральную позицию, не видя в служебных романах ни особой проблемы, ни явного преимущества.

Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Однако 17% настроены отрицательно, а 10% участников исследования категорически против романтических отношений на работе, считая их недопустимыми.

Интересно, что мужчины чаще женщин заявляли о положительном отношении к рабочим романам: так, 30% относятся к ним позитивно (против 12% женщин), а 7% — крайне позитивно (против 3% женщин).

Среди тех, кто положительно относится к романам на работе, 45% отмечают, что они никак не мешают работе. 42% полагают, что служебные романы способствуют созданию более теплой и дружелюбной атмосферы в коллективе. 41% видят преимущество в общих интересах и профессиональной сфере, которые способствуют взаимопониманию партнеров. 40% респондентов считают работу отличным местом для знакомств, 36% отметили возможность лучше узнать человека в реальных рабочих условиях. 27% респондентов видят удобство в совмещении личной жизни и рабочей деятельности.

Среди негативно настроенных к романам на работе респондентов большинство (58%) считают, что те часто приводят к негативным последствиям, например, к конфликтам. Половина респондентов (50%) уверены, что на работе нужно заниматься работой, а не личной жизнью. 42% полагают, что романтические отношения могут привести к конфликту интересов, а 39% респондентов отметили нарушение профессиональной этики. Еще 35% участников исследования поделились, что такие отношения могут отвлекать от выполнения обязанностей.

46% респондентов поделились, что у них был роман на рабочем месте. В этом признались 49% мужчин и 43% женщин.

Почти треть опрошенных (32%) переживших служебный роман, расстались с партнером и больше не видятся. Пятая часть респондентов (20%) смогли сохранить дружеские отношения после расставания и продолжают успешно работать вместе. 18% нашли свою судьбу на работе, их служебный роман привел к свадьбе. 11% счастливчиков до сих пор состоят в отношениях и отлично ладят как в личной жизни, так и на работе. 5% респондентов после расставания продолжили работать вместе, но им потребовалось время, чтобы преодолеть неловкость и вернуться к исключительно деловым отношениям. В 3% случаев бывшие возлюбленные игнорируют друг друга, создавая напряженную атмосферу в коллективе. И лишь в 1% случаев расставание привело к постоянным конфликтам на работе.

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