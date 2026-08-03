В России прогнозируют появление новых профессий в сфере беспилотных технологий

В ближайшие годы дроны и роботизированные системы могут взять на себя часть задач, которые сегодня выполняют десятки специалистов, а роль человека будет смещаться от ручного управления к контролю и принятию решений. Об этом говорится в исследовании аутсорсинговой компании Mega-Personal, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно исследованию, компаниям нужны специалисты, которые умеют работать с автоматизированными системами, анализировать данные и внедрять цифровые решения в производственные процессы.

Одним из направлений, где эти изменения будут заметны особенно сильно, становятся беспилотные системы. Сегодня дроны используются в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и логистике, но в дальнейшем их роль будет расширяться.

«Функция человека в этой связке изменится кардинально: не ручное управление, а подтверждение решений и оперативное вмешательство в нештатных ситуациях — все остальное возьмет на себя ИИ», — отмечает директор по развитию Mega Personal Роман Игнатьев.

По его словам, развитие беспилотных технологий приведет к появлению нового формата работы: один специалист сможет контролировать сразу несколько автономных машин, а не управлять каждым устройством отдельно. На рынке будут востребованы не только операторы, но и специалисты, которые смогут работать с большими системами: управлять роботизированными комплексами, анализировать данные и внедрять беспилотные решения в конкретных отраслях.

Одна из новых ролей — оператор роботизированных комплексов. Такой специалист будет отвечать за работу группы автономных устройств, контролировать выполнение задач и корректировать действия системы. Зарплаты на рынке могут составлять около 120–200 тыс. рублей в месяц.

Еще одно перспективное направление — инженер по внедрению беспилотных систем. Он соединяет технологии и реальные производственные задачи: помогает внедрять автономную технику, адаптировать оборудование под конкретные процессы и контролировать его работу. Доход специалистов с инженерной подготовкой может достигать 150–250 тыс. рублей.

Будет расти спрос и на аналитиков данных, работающих с беспилотными системами. Они будут обрабатывать информацию, которую собирают дроны, создавать прогнозы и помогать принимать решения на основе полученных данных. Зарплаты таких специалистов могут составлять 100–200 тыс. рублей.

Отдельное направление — специалисты по автоматизации и управлению автономными системами. Они уже сегодня могут получать от 150 тыс. рублей и выше.

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