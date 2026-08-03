Российские компании начали «охоту» на сотрудников старше 40 лет

Еще несколько лет назад возраст 40+ считался препятствием при поиске работы, но сегодня ситуация изменилась, рассказал «Газете.Ru» Владислав Быханов, генеральный директор кадровой компании Cornerstone.

Эксперты Cornerstone проанализировали более 300 закрытых вакансий среднего и высшего звена за последние 6 месяцев.

Оказалось, что 75% успешно закрытых руководящих вакансий пришлось на кандидатов старше 40 лет. За последние два года количество приглашений на интервью для специалистов 40–55 лет увеличилось на 50%. Запросов с формулировкой «рассматриваем только кандидатов с опытом от 15 лет» стало на 40% больше.

«Если раньше работодатели спрашивали: «Сколько лет кандидату?», то сегодня главный вопрос: «Через сколько этот человек начнет приносить результат?» — отмечает Быханов.

Работодатели покупают не возраст, а опыт. Стоимость ошибки при найме выросла. Опытный руководитель способен быстро включиться в работу, принимать решения и отвечать за результат.

Почему выбирают 40+: умение принимать решения в условиях неопределенности, опыт управления людьми и проектами, переговорные навыки, ответственность, понимание бизнеса в целом.

Именно к 40 годам специалисты достигают оптимального сочетания профессионального и жизненного опыта. Дети становятся самостоятельнее, родители еще активны — человек может сосредоточиться на карьере.

«После 40 сохраняется высокий уровень энергии, но появляется то, чего нет в 25, — жизненная мудрость, эмоциональная устойчивость и способность принимать взвешенные решения», — говорит Быханов.

Зрелые специалисты чаще готовы к переезду в другой регион — преимущество для промышленности, нефтегаза и строительства.

Молодым специалистам стало сложнее конкурировать: на одну стартовую вакансию — десятки похожих резюме. Опытных профессионалов с 15–20-летним стажем объективно меньше.

Новый тренд — смешанные команды: молодые быстрее осваивают технологии, зрелые приносят системное мышление и управленческий опыт. Такой баланс показывает наивысшую эффективность.

Возраст перестал быть главным критерием. Самая дорогая валюта на рынке труда — опыт, который помогает избегать ошибок и развивать бизнес, резюмировал эксперт.

Ранее россиянам назвали подработки, где без опыта можно получать 20–30 тыс. в месяц.