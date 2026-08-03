Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Российские компании начали «охоту» на сотрудников старше 40 лет

HR-эксперт Быханов: 75% руководящих вакансий закрывают кандидаты 40+
ARMMY PICCA/Shutterstock/FOTODOM

Еще несколько лет назад возраст 40+ считался препятствием при поиске работы, но сегодня ситуация изменилась, рассказал «Газете.Ru» Владислав Быханов, генеральный директор кадровой компании Cornerstone.

Эксперты Cornerstone проанализировали более 300 закрытых вакансий среднего и высшего звена за последние 6 месяцев.

Оказалось, что 75% успешно закрытых руководящих вакансий пришлось на кандидатов старше 40 лет. За последние два года количество приглашений на интервью для специалистов 40–55 лет увеличилось на 50%. Запросов с формулировкой «рассматриваем только кандидатов с опытом от 15 лет» стало на 40% больше.

«Если раньше работодатели спрашивали: «Сколько лет кандидату?», то сегодня главный вопрос: «Через сколько этот человек начнет приносить результат?» — отмечает Быханов.

Работодатели покупают не возраст, а опыт. Стоимость ошибки при найме выросла. Опытный руководитель способен быстро включиться в работу, принимать решения и отвечать за результат.

Почему выбирают 40+: умение принимать решения в условиях неопределенности, опыт управления людьми и проектами, переговорные навыки, ответственность, понимание бизнеса в целом.

Именно к 40 годам специалисты достигают оптимального сочетания профессионального и жизненного опыта. Дети становятся самостоятельнее, родители еще активны — человек может сосредоточиться на карьере.

«После 40 сохраняется высокий уровень энергии, но появляется то, чего нет в 25, — жизненная мудрость, эмоциональная устойчивость и способность принимать взвешенные решения», — говорит Быханов.

Зрелые специалисты чаще готовы к переезду в другой регион — преимущество для промышленности, нефтегаза и строительства.

Молодым специалистам стало сложнее конкурировать: на одну стартовую вакансию — десятки похожих резюме. Опытных профессионалов с 15–20-летним стажем объективно меньше.

Новый тренд — смешанные команды: молодые быстрее осваивают технологии, зрелые приносят системное мышление и управленческий опыт. Такой баланс показывает наивысшую эффективность.

Возраст перестал быть главным критерием. Самая дорогая валюта на рынке труда — опыт, который помогает избегать ошибок и развивать бизнес, резюмировал эксперт.

Ранее россиянам назвали подработки, где без опыта можно получать 20–30 тыс. в месяц.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!