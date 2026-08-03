Почти треть самозанятых используют собственные накопления в случае болезни

В августе самозанятые получат первые выплаты по больничным — в рамках программы добровольного страхования они будут начислены тем, кто непрерывно платил взносы в течение полугода. По данным исследования компании Prodamus, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», 29% самозанятых считают возможность получать такую поддержку хорошей подстраховкой на случай болезни.

При этом 30% опрошенных заявили о том, что имеют накопления на случай внезапной болезни. Еще 41% затруднились ответить на вопрос о важности страхования. Вероятно, из-за того, что часть самозанятых совмещает предпринимательство с официальным трудоустройством.

Больше половины респондентов (59%) заявили о том, что оформляют листок нетрудоспособности крайне редко, поскольку даже во время болезни продолжают работать. Еще 21% самозанятых нуждаются в оплачиваемом больничном примерно раз в год, а 20% — раз в полгода.

Только 3% самозанятых, опрошенных Prodamus, делают добровольные взносы в СФР; еще 9% планируют начать, так как оформление полиса по добровольному социальному страхованию позволит получать поддержку в период временной нетрудоспособности при болезни. Подавляющее большинство опрошенных — 88% — не планируют делать взносы в ближайшее время.

«Для большинства самозанятых больничный пока не является привычным инструментом финансовой защиты: многие продолжают работать даже во время болезни или рассчитывают на собственные накопления. При этом интерес к добровольному страхованию есть — особенно у тех, для кого самозанятость является основным источником дохода. Вероятно, по мере появления первых реальных выплат доверие к этому механизму будет расти. Важно, чтобы самозанятые заранее оценивали свои риски и выбирали подходящий способ подстраховки», — прокомментировала Елена Голикова, генеральный директор Prodamus.

Ранее россиянам рассказали, как будут работать больничные для самозанятых.