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Общество

Россиянам объяснили, как будет работать единый QR-код для оплаты с 1 сентября

Эксперт Волкова: единый QR-код упростит оплату, но с ним не всегда есть кешбэк
ahmad denny syahputra/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2026 года в России начинается поэтапное внедрение универсального платежного QR-кода. Нововведение призвано избавить покупателей от ситуации, когда на кассе приходится выбирать между несколькими кодами. О том, что изменится для потребителей и на что стоит обратить внимание, «Газете.Ru» рассказала финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова.

По словам эксперта, появление единого QR-кода — логичный этап развития платежной инфраструктуры. Сегодня на кассе часто размещено несколько QR-кодов, и покупатель вынужден уточнять, какой именно сканировать. Универсальный код сделает этот процесс значительно удобнее.

Однако Волкова рекомендует перед выбором способа оплаты изучать условия своего банка. По некоторым картам предусмотрен кешбэк, тогда как при оплате по QR-коду он начисляется не всегда. Для разовой покупки разница незаметна, но при регулярных платежах сумма недополученного кешбэка за год может оказаться ощутимой.

«Я воспринимаю единый QR-код не как замену другим способам оплаты, а как еще одну удобную возможность. В одних ситуациях он станет самым комфортным вариантом, в других — более выгодным окажется использование банковской карты. Главное, чтобы человек осознанно выбирал способ оплаты, который помогает получать максимум пользы от банковских продуктов», — объяснила эксперт.

Волкова подчеркнула, что развитие цифровых способов оплаты — закономерный процесс. Однако вместе с новыми технологиями важно сохранять привычку анализировать условия финансовых продуктов. Именно такой подход, по ее словам, позволяет пользоваться современными сервисами и не упускать возможности для экономии.

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