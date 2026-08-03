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Общество

Музей Победы откроет выставку о прототипе «Маэстро» из фильма в «Бой идут одни «старики»»

В Музее Победы ко Дню ВВС предстявят раритеты летчика Виталия Попкова
Предоставлено Музеем Победы

Музей Победы 11 августа даст старт работе выставки, посвященной советскому летчику-асу Виталию Попкову. Она продлится до до 24 сентября, сообщили в пресс-службе музея.

Обновленную мини-экспозицию представят в рамках проекта «Семейные реликвии». Ее приурочат ко Дню Военно-воздушных сил, который отмечается 12 августа.

«Виталий Иванович Попков (1922–2010) — легендарный советский летчик-ас, дважды Герой Советского Союза, ставший основным прототипом командира эскадрильи Титаренко («Маэстро») и отчасти «Кузнечика» в знаменитом фильме Леонида Быкова «В бой идут одни «старики»». Во время Великой Отечественной войны он совершил 358 боевых вылетов, провел 85 воздушных боев и лично сбил 40 самолетов противника. В полку Попкова была создана «поющая эскадрилья» с собственным хором, которым он руководил», — отметили в музее.

Организаторы уточнили, что многие эпизоды картины взяли из биографии Попкова. Отмечается, что летчик настоял на съемках фильма и консультировал съемочную группу — он помог воссоздать атмосферу фронтового быта и рыцарства в небе. Попков дослужился до звания генерал-лейтенанта авиации.

На выставке представят раритеты, переданные в дар Музею Победы лично Виталием Попковым. В витрине покажут шлемофон, летный планшет, награды Героя и брошюру «Дважды Герой Советского Союза В.И. Попков».

«В годы войны над 5-м Гвардейским истребительным авиаполком, где служил Попков, шефствовал знаменитый джазовый оркестр под управлением Леонида Утесова. На средства оркестра были построены и вручены полку два истребителя. Кроме того, Утесов подарил полку 42 пластинки из своего репертуара», — добавили в Музее Победы.

Посетители также увидят грампластинку с песнями Эдит и Леонида Утесовых. Подарок Виталию Ивановичу сделал сам Утесов. В экспозицию войдут фотографии военных лет.

Напомним, медиахолдинг Rambler&Co выступает стратегическим информационным партнером Музея Победы.

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