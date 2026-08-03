ФАС возбудила дело против Apple

ФАС возбудила дело в отношении Apple за непредустановку «Макс» на устройства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила уголовное дело в отношении корпорации Apple за не исполнение предупреждения о предустановке мессенджера «Макс» на устройства компании. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений», — говорится в сообщении.

В ФАС добавили, что по итогам рассмотрения дела будет принято решение о назначении штрафа.

В начале июля ФАС вынесла Apple предупреждение, потребовав обеспечить возможность использования российских поисковых систем по умолчанию на устройствах с iOS и выполнить требования законодательства о предустановке отечественного ПО. Компании было предписано устранить выявленные нарушения до 15 июля. Если требования не будут выполнены, ФАС возбудит дело и потребует выплатить штраф в размере до 4 млрд рублей.

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