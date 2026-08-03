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Общество

Евгений Поддубный назвал ресурсы «Единой России» ключевыми для укрепления страны

Евгений Поддубный объяснил свое выдвижение в Госдуму от «Единой России»
Алексей Никольский/РИА Новости

Представитель общефедеральной пятерки кандидатов «Единой России», Герой России Евгений Поддубный объяснил свое участие в выборах в Госдуму. Об этом он рассказал в интервью в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

По его мнению, необходимо использовать ресурсы и возможности «Единой России» как партии президента РФ Владимира Путина для укрепления страны.

«Для меня это возможность, потому что правящая партия, партия президента, которую создавал Владимир Владимирович, обладает тем ресурсом и теми возможностями, которые, как мне кажется, сейчас надо использовать для того, чтобы стать сильнее», — сказал он.

Поддубный напомнил, что участвовал в разработке новой программы партии. По его словам, авторы скорректировали положения документа с учетом текущей обстановки. В текст включили меры поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Также документ предусматривает проекты по профессиональной переподготовке фронтовиков и образовательные программы.

Кроме того, депутат ответил на вопрос о необходимости политической деятельности.

«Так это моя жизнь. И другой у меня нет», — подчеркнул он.

Парламентарий уточнил, что по спискам «Единой России» на выборы идут более 70 фронтовиков. Он выразил уверенность в пользе их участия. По словам Поддубного, их опыт будут учитывать при принятии решений в Госдуме.

Он напомнил, что ранее партия приняла более 160 законов, которые напрямую повлияли на жизнь ветеранов СВО и членов их семей.

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