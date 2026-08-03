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Общество

Британец хранил тело матери в морозилке ради пособий

BBC: в Британии мужчина три года хранил тело матери, чтобы получать пособия
Shutterstock

В Британии мужчина, почти три года хранил тело матери в морозильной камере и продолжал получать ее пенсию и пособия. Об этом сообщает «Би-би-си».

В публикации говорится, что в 2023 году 60-летний Кристофер Филлипс спрятал тело 89-летней Сильвии Филлипс в морозильной камере в гостиной своего дома в городе Порткаул. Мужчина признался, что «не хотел отпускать» мать, и время от времени открывал морозильную камеру, чтобы подержать ее за руку.

Кроме того, Филлипс продолжал получать пенсию, пособия и другие выплаты, предназначенные женщине. Общая сумма незаконно полученных средств составила более £78 тыс. (около ₽8,3 млн). Мужчина признал вину по трем пунктам обвинения, включая ненадлежащее захоронение и мошенничество с пособиями. Он проведет в тюрьме два года и четыре месяца.

Отмечается, что тело Сильвии Филлипс обнаружили в феврале 2026 года. Врачи неоднократно пытались связаться с женщиной, но ее сын отказывал им и заявлял, что мать переехала в Лондон и не хочет проходить обследования. Тогда медики обратились за помощью к правоохранителям, которые обнаружили морозильную камеру с телом женщины в доме Филлипса.

Ранее в Японии нашли останки мужчины, которые его жена прятала в морозилке с 2011 года.

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