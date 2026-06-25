Женщина разрубила тело мужа надвое и 15 лет хранила в морозильной камере

В Японии нашли останки мужчины, которые его жена прятала в морозилке с 2011 года

Японка расправилась с мужем и почти 15 лет хранила его останки в морозильной камере, сообщает Japan Today.

Полиция Кобе в префектуре Хёго арестовала 50-летнюю Аки Мотидзуки по подозрению в сокрытии тела бывшего мужа, расчлененные останки которого 20 июня нашли в морозильной камере в ее квартире. О находке стало известно после жалобы управляющей компании на неприятный запах.

Мотидзуки арендовала эту квартиру с 2002 года, хотя проживала по другому адресу. Электричество в помещении, где нашли останки, было отключено. Тело было разделено на две части и спрятано в отдельных пакетах внутри большого морозильника.

Предполагается, что останки принадлежат 42-летнему Ютаке Нисигути, с которым, по версии следствия, женщина расправилась в декабре 2011 года. По данным TV Asahi, женщина признала вину и заявила: «Я совершила ужасное преступление, и мне нет оправдания».

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее сибиряк расчленил собутыльника, упаковал части тела в сумку и скинул в реку.