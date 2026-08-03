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Общество

Компания приглашает на собеседование тех, кто набил татуировку с их логотипом

В США компания приглашает на собеседование тех, кто сделает татуировку с их лого
Dan Gutu/Shutterstock/FOTODOM

Основатель американского ИИ-стартапа LemonLime Джордан Зитц оказался в центре скандала после того, как пообещал собеседование на работу всем, кто сделает татуировку с логотипом компании на вечеринке предпринимателей, пишет Fortune.

По словам Зитца, на вечеринке работал приглашенный тату-мастер, а предложением воспользовались семь человек. Мужчина позиционировал акцию как необычный способ познакомиться с потенциальными кандидатами.

Однако публикация быстро вызвала негативную реакцию в соцсетях. Пользователи раскритиковали идею связывать возможность трудоустройства с нанесением постоянной татуировки. Некоторые отмечали, что подобный подход выглядит особенно спорным на фоне сложной ситуации на рынке труда.

После волны критики Зитц удалил первоначальный пост и опубликовал извинения. Он признал, что идея была неудачной и создала впечатление, будто получение собеседования зависит от готовности сделать корпоративную татуировку.

По его словам, все желающие могут пройти собеседование независимо от участия в акции, а семь человек, сделавших татуировки, продолжают участвовать в процессе отбора. Кроме того, татуировки сделали и сам Джордан, и несколько сотрудников компании.

Ранее женщина, у которой на теле 106 татуировок с акулами, установила рекорд Гиннесса.

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