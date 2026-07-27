Женщина, у которой на теле 106 татуировок с акулами, установила рекорд Гиннесса

Жительница США Эмили Моррисон попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря необычной коллекции татуировок. На ее теле насчитали 106 изображений акул — больше, чем у любой другого человека в мире, пишет UPI.

По словам американки, она не случайно выбрала именно акул: она занимается их изучением, работает биологом и владеет туристической компанией, организующей дайвинг и поиск окаменелостей.

Интерес к хищникам появился у Эмили еще в детстве, причем началось все со страха. В восемь лет она посмотрела фильм «Челюсти» и настолько испугалась акул, что отец предложил ей сходить в библиотеку и узнать о них больше. Изучение реальных животных постепенно превратило страх в увлечение, которое в итоге стало профессией.

За годы работы Моррисон успела поплавать рядом с некоторыми из самых известных видов акул. На Багамах она кормила тигровых и больших молотоголовых акул, в Австралии погружалась в клетке к большим белым акулам, а у берегов Мексики плавала с китовыми акулами.

Ранее мужчина установил рекорд Гиннесса по количеству татуировок с персонажами Marvel.