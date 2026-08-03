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Общество

В уральском городе выключают водопровод по часам из-за загрязнения водохранилища

В Каменске-Уральском ввели график отключений водопровода из-за загрязнения воды
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Водопроводная вода в Каменске-Уральском, на качество которой массово жалуются местные жители, безопасна с точки зрения бактериологии, но не соответствует нормативам по цветности и содержанию железа. Об этом сообщила городская администрация на своем официальном сайте.

В пресс-релизе говорится, что перед использованием водопроводную воду следует обязательно фильтровать и кипятить. По словам мэра Каменска-Уральского Алексея Герасимова, холодное водоснабжение в городе ограничивается уже несколько дней.

На совещании с первым замгубернатора Свердловской области Герасимов заявил, что также будет временно отключена подача горячей воды в тех районах, где ее нагревают из холодной, чтобы высвободить ресурсы. Это ограничение, уточнил градоначальник, коснется Южного района и трех поселков — Ленинского, имени Чкалова и Силикатного.

Герасимов подчеркнул, что ситуация спровоцирована резким ухудшением качества воды в водозаборе на территории Нижне-Сысертского водохранилища после долгих ливневых дождей.

«Для очистки воды сейчас требуется в пять раз больше реагентов, чем обычно», — пояснил мэр Каменска-Уральского.

В городском водоканале сообщили, что реагентов на фильтровальной станции хватает только на обработку воды в периоды ее подачи с ограничением по часам. Власти Каменска-Уральского уже направили заявки на поставки реагентов из других регионов, первая партия должна прибыть сегодня.

Сейчас холодная вода подается по графику — утром с 06:00 до 08:30 и вечером с 19:00 до 22:00. При сниженном напоре она продолжает поступать в дома, но не всегда доходит до верхних этажей. Их жильцам советуют брать воду из технических кранов в подъездах. В городе также продолжается подвоз воды спецтехникой по нескольким адресам, график ежедневно публикуют в соцсетях администрации.

Детские сады и больницы обеспечены водой полностью, заверил Герасимов. По его словам, в случае необходимости персонал этих учреждений переходит на использование одноразовой посуды.

Ранее жители Тюмени пожаловались на запах канализации от водопроводной воды.

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