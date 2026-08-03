Основательница кооператива похитила более 1 млрд рублей у 1148 человек

МВД: основательница кооператива обвиняется в краже более 1 млрд рублей у россиян

Основательница кредитно-потребительского кооператива похитила у 1148 жителей Кировской и Смоленской областей, а также Коми и Севастополя более 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным следствия, обвиняемая более 10 лет обещала россиянам обеспечить доход со вкладов с высокой ставкой, привлекая их средства. Однако свои обязательства женщина не исполнила. Полученные деньги основательница кооператива легализовала через аффилированных предпринимателей и организации.

«Кроме того, фигурантка присвоила себе пять миллионов рублей, полученных от индивидуального предпринимателя в качестве займа якобы для инвестирования в развитие бизнеса», — написала представитель ведомства.

Волк добавила, что объем материалов уголовного дела составил 211 томов. В настоящее время на имущество обвиняемой и подконтрольных ей лиц наложен арест на сумму свыше 219 млн рублей. Дело направлено в прокуратуру Кировской области.

30 июля экс-сотрудник Большого театра Егор Федин был отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела о хищении премий. По данным следствия, деньги были перечислены в 2022–2024 годах на счета сотрудников Государственного Большого театра России в качестве премий на основании ведомостей, содержащих заведомо ложные сведения.

Ранее топ-менеджеры компании «Эфко» были арестованы по подозрению в хищении.